Голый арест: полицейский встретил преступника-беглеца в сауне и там же его задержал

2 апреля, 2019, 13:10

В Стокгольме полицейский в свой выходной день пошел в сауну, где увидел и задержал преступника, который находился в розыске

Об этом написали на странице отделения полиции округа Ринкебю в Facebook.

Полицейский был в парилке, когда среди других людей заметил преступника, который исчез после приговора к тюремному заключению за торговлю наркотиками. Тот также узнал полицейского. Оба мужчин были голыми, но полицейский смог арестовать преступника без наручников и помощи партнера.

Запись с благодарностью полицейскому, который выполнил свои должностные обязанности даже в выходной день, на странице полиции округа назвали "Голый арест". "Мы везде. Даже если вы нас не видите, мы - здесь", - написали в сообществе.