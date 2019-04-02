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Футболист сборной Англии устроил пьяную драку в пабе


фото: Reuters
Голкипер сборной Англии по футболу и "Эвертона" Джордан Пикфорд попал в скандал из-за драки в пабе

Об этом сообщает The Sun.

Драка произошла в центре Сандерленда. Джордан Пикфорд вместе с друзьями наблюдал, как его бывший клуб - "Сандерленд" проиграл в матче за Кубок лиги "Портсмут" в серии послематчевых пенальти. Таблоид утверждает, что Джордан находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Он вел себя очень и очень плохо. До самого поединка Пикфорд был в баре под Сандерлендом, демонстрировал вызывающее поведение и показательно ездил на своем Lamborghini перед входом в заведение. Затем они вернулись в город, где и началась драка - Джордан снял футболку, то громко кричал", - заявил очевидец.

По словам другого свидетеля, Пикфорд заводился постепенно. Многим людям это не понравилось - к вратарю подошел мужчина, который праздновал в пабе день рождения, попросил игрока угомониться. Футболисту "Эвертона" такое предложение оказалось не по душе, завязалась драка. Друзья оттащили Пикфорда, посадили в такси и отвезли домой.

В полиции был подтвержден факт расследования драки. Сильно никто не пострадал, арестов не было. Администрация "Эвертона" также в курсе того, что произошло и сейчас изучает ситуацию.

Пикфорд является самым дорогим английским вратарем в истории. За его трансфер в 2017 году "Эвертон" заплатил "Сандерленду" 29 млн евро. За сборную Англии футболист сыграл 15 поединков.

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