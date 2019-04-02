Футболист сборной Англии устроил пьяную драку в пабе
Об этом сообщает The Sun.
Драка произошла в центре Сандерленда. Джордан Пикфорд вместе с друзьями наблюдал, как его бывший клуб - "Сандерленд" проиграл в матче за Кубок лиги "Портсмут" в серии послематчевых пенальти. Таблоид утверждает, что Джордан находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Он вел себя очень и очень плохо. До самого поединка Пикфорд был в баре под Сандерлендом, демонстрировал вызывающее поведение и показательно ездил на своем Lamborghini перед входом в заведение. Затем они вернулись в город, где и началась драка - Джордан снял футболку, то громко кричал", - заявил очевидец.
По словам другого свидетеля, Пикфорд заводился постепенно. Многим людям это не понравилось - к вратарю подошел мужчина, который праздновал в пабе день рождения, попросил игрока угомониться. Футболисту "Эвертона" такое предложение оказалось не по душе, завязалась драка. Друзья оттащили Пикфорда, посадили в такси и отвезли домой.
В полиции был подтвержден факт расследования драки. Сильно никто не пострадал, арестов не было. Администрация "Эвертона" также в курсе того, что произошло и сейчас изучает ситуацию.
Пикфорд является самым дорогим английским вратарем в истории. За его трансфер в 2017 году "Эвертон" заплатил "Сандерленду" 29 млн евро. За сборную Англии футболист сыграл 15 поединков.
Pickford fight caught on camera. First thing he caught all season. pic.twitter.com/ov4355eAcu- Yaniu (@ yaniu8) 1 апреля 2019 г.
It appears Pickford was being antagonised in the bar earlier in the night which seems to have boiled over later on ... pic.twitter.com/wIptebQz2z- BenchWarmers (@BeWarmers) 1 апреля 2019 г.
- 1 сентября 2017 года в Великобритании разгорелся скандал с нападающим "Эвертона" Уэйном Руни, которого взяли под арест за вождение в нетрезвом состоянии , также отмечается, что он устроил настоящие танцы на столе местного бара.
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