Экс-игрок "Манчестер Сити" и "Барселоны" жалуется, что страдал от расизма в Украине

2 апреля, 2019, 14:30

Экс-футболист "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре рассказал, как страдал от расизма во время выступлений за донецкий "Металлург"

Об этом сообщает Mirror.

"Сначала я чувствовал себя униженным, потом очень злым. Имитирование пения обезьян было хуже. Я должен был привыкнуть к этому. Я бы пытался играть в футбол, а фанаты пели бы: "Черный ####! Черный ####! Возвращайся домой!" Было трудно. Очень сложно. И я должен был продолжать сталкиваться с этим. В каждом матче. Иногда фанаты моей же команды делали это", - сказал футболист из Кот д'Ивуара.

Также Яя Туре заявил, что расистским нападкам в Донецке подвергся и его отец, приехавший посмотреть его матч.

"Однажды отец приехал посмотреть мой матч. Он сел на трибунах. Все белые люди отсели от него подальше, в другое место. Он меня спросил: "Что случилось? Я плохо пахну?" Я ему сказал: "Папа, помнишь, как я звонил тебе и рассказывал о имитации пения обезьян, а ты сказал, что я должен принять это? Страдать?" Он сказал мне: "Да, сынок, это очень плохо". Он был очень зол", - рассказал Туре.

Яя Туре выступал за донецкий "Металлург" с 2003 по 2005 год.