Две женщины обвинили Джо Байдена в "нежелательных прикосновениях"

2 апреля, 2019, 18:10

Две женщины обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена, возможного кандидата в президенты США от Демократической партии, в непристойном поведении

43-летняя Эми Лаппос из Коннектикута заявила в интервью The Hartford Courant, что Джо Байден неприлично прикоснулся к ее носу во время мероприятия по сбору средств в 2009 году, когда он занимал пост вице-президента, а она была "никем".

"Там не было сексуального подтекста, но он схватил меня за голову. Он положил руку на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться носами. Когда он привлек меня, я думала, что он собирается поцеловать меня в губы", - рассказала она.

Лаппос опубликовала информацию о возможных фривольностях в Facebook-группе Connecticut Women in Politics в ответ на статью бывшего члена ассамблеи штата Невада Люси Флорес для The Cut, в котором она обвинила Байдена "нежелательных" прикосновениях.

Флорес рассказала, что во время ее предвыборной кампании 2014 Байден подошел к ней, наклонился и поцеловал в затылок.

Напомним, что Джо Байден заявил о планах участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.

Для 76-летнего Байдена это участие в выборах может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов через три месяца после начала кампании.