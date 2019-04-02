Две женщины обвинили Джо Байдена в "нежелательных прикосновениях"
43-летняя Эми Лаппос из Коннектикута заявила в интервью The Hartford Courant, что Джо Байден неприлично прикоснулся к ее носу во время мероприятия по сбору средств в 2009 году, когда он занимал пост вице-президента, а она была "никем".
"Там не было сексуального подтекста, но он схватил меня за голову. Он положил руку на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться носами. Когда он привлек меня, я думала, что он собирается поцеловать меня в губы", - рассказала она.
Лаппос опубликовала информацию о возможных фривольностях в Facebook-группе Connecticut Women in Politics в ответ на статью бывшего члена ассамблеи штата Невада Люси Флорес для The Cut, в котором она обвинила Байдена "нежелательных" прикосновениях.
Флорес рассказала, что во время ее предвыборной кампании 2014 Байден подошел к ней, наклонился и поцеловал в затылок.
Напомним, что Джо Байден заявил о планах участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.
Для 76-летнего Байдена это участие в выборах может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов через три месяца после начала кампании.
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