ДТП с нацгвардейцами в Одессе: суд арестовал мужчину, который бил раненых военных

2 апреля, 2019, 19:35

Суворовский суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Путилина, который 30 марта бил ногами нацгвардейцев, пострадавших в ДТП

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Гражданин Путилин обвиняется по ч. 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК, это тот, кто совершал неадекватные действия в отношении раненых военнослужащих Национальной гвардии Украины на месте трагической ДТП недавно", - написал Форостяк.

Напомним, в субботу, 30 марта, в Одессе водитель авто на еврономерах сбил трех сотрудников Национальной гвардии, один человек погиб, двое - госпитализированы (именно их бил Путилин).