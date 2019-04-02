ДТП с нацгвардейцами в Одессе: суд арестовал мужчину, который бил раненых военных
2 апреля, 2019, 19:35
Суворовский суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Путилина, который 30 марта бил ногами нацгвардейцев, пострадавших в ДТП
Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.
"Гражданин Путилин обвиняется по ч. 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК, это тот, кто совершал неадекватные действия в отношении раненых военнослужащих Национальной гвардии Украины на месте трагической ДТП недавно", - написал Форостяк.
Напомним, в субботу, 30 марта, в Одессе водитель авто на еврономерах сбил трех сотрудников Национальной гвардии, один человек погиб, двое - госпитализированы (именно их бил Путилин).
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