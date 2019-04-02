Дрон вызвал хаос в аэропорту Милана
2 апреля, 2019, 14:14
Четыре авиарейса были перенаправлены из международного аэропорта "Милан-Мальпенса" из-за дрона на аэродроме
Об этом сообщает ANSA.
"В понедельник четыре авиарейса были перенаправлены из международного аэропорта "Милан-Мальпенса" после того, как у взлетно-посадочных полос был замечен дрон", - говорится в сообщении.
Как сообщает ANSA, тревога была поднята около 11:00 и продолжалась 30 минут.
Из-за инцидента три рейса были направлены в аэропорт "Милан-Линате", а четвертый - в Турин.
Отмечается, что 3 марта в аэропорту "Милан-Мальпенса" уже произошел подобный инцидент.
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