Дрон вызвал хаос в аэропорту Милана

"В понедельник четыре авиарейса были перенаправлены из международного аэропорта "Милан-Мальпенса" после того, как у взлетно-посадочных полос был замечен дрон", - говорится в сообщении.

Как сообщает ANSA, тревога была поднята около 11:00 и продолжалась 30 минут.

Из-за инцидента три рейса были направлены в аэропорт "Милан-Линате", а четвертый - в Турин.

Отмечается, что 3 марта в аэропорту "Милан-Мальпенса" уже произошел подобный инцидент.