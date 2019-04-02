Дело патрульного Олийныка начали рассматривать заново

2 апреля, 2019, 18:02

Голосеевский районный суд г. Киева начал заново рассматривать обвинительный акт в отношении полицейского Сергея Олейника

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Дело начали рассматривать заново в связи со сменой судьи.

Так, на заседании прокурор вдруг зачитал обвинительный акт, после чего суд определил порядок исследования доказательств и начал исследовать письменные доказательства обвинения, которые приобщались предыдущему составу суда.

На следующем заседании, которое назначено на 25 апреля 2019 года, суд продолжит исследовать письменные доказательства обвинения. После этого заслушает показания потерпевших, свидетелей и обвиняемого.