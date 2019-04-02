Дабстеп может защитить вас от комаров, - ученые

2 апреля, 2019, 14:04

Ученые из Таиланда, Японии, Малайзии и Индонезии выяснили, что музыку в стиле дабстеп можно использовать для защиты от комаров

Об этом пишет Science Direct.

Для эксперимента ученые взяли трек исполнителя Skrillex Scary Monster And Nice Sprites. Это - типичный образец американской разновидности дабстепа, который называют бростеп.

Опыты ставились над несколькими десятками комаров вида Aedes aegypti из рода кусак, которые являются носителями желтой лихорадки. Их жертвой был хомяк.

Выяснилось, что под трек Skrillex самкам комаров нужно больше времени на подготовку к укусу, а сам он занимает меньше времени. Кроме того, под такую музыку комары реже спаривались.

Исследователи нашли рациональное объяснение такого эффекта. Комары используют жужжание как сигнал, что они готовы к спариванию, а трек Skrillex "забивает" звуки той частоты, которую используют насекомые.

Похожая ситуация и с процессом питания у самок комаров: трек Skrillex отвлекал их от жертвы, поэтому они не сразу набрасывались на хомяка.