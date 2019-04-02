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Авокадо в Штатах закончатся через три недели, если Трамп перекроет границу с Мексикой - поставщик


фото: agrostory
Запасы авокадо в США иссякнут через три недели, если президент страны Дональд Трамп закроет границу с Мексикой, то есть сделает невозможным импорт

Об этом заявил Стив Барнард, президент крупнейшего дистрибьютора и производителя авокадо в мире Mission Produce, передает Голос Америки.

"Вы не могли бы подобрать худшее время года, так как сейчас Мексика фактически поставляет 100% авокадо в США. Калифорния только начинает, и они имеют очень небольшой урожай, но сейчас они не в наличии и не будут еще около месяца", - пояснил сказал Барнард.

Штаты зависят от импорта мексиканских фруктов, овощей и алкоголя. Около половины импортируемых страной овощей и 40% фруктов выращивают в Мексике, говорится в сообщении со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США.

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  • 31 марта Трамп заявил, что существует "очень хорошая вероятность", что он закроет границу уже на этой неделе, если Мексика не прекратит поток мигрантов в США.
  • Напомним, в конце марта Министерство обороны США позволило использовать $ 1 млрд на строительство 91-километрового участка стены на границе с Мексикой. Это первые выделенные средства на стену с Мексикой в рамках чрезвычайного положения, введенного Трампом для получения средств на барьеры на границе.
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