Актер Николас Кейдж объяснил, почему подал на развод через 4 дня после свадьбы

2 апреля, 2019, 13:00

Актер Николас Кейдж объяснил, что женился на своей девушке Эрике Койке в состоянии сильного опьянения

Об этом сообщает People.

Пара получила свидетельство о браке 23 марта в Лас-Вегасе, однако уже через четыре дня актер потребовал аннулировать документ. Он пояснил, что был слишком пьян, когда согласился на брак...

В своем заявлении об аннулировании артист рассказал, что ему "не хватало понимания своих действий". Он добавил, что импульсивно отреагировал на предложение своей девушке о браке, не сумев проанализировать последствия этого решения.

Кроме того, 55-летний актер обвинил Койке в том, что она скрывает от него свое криминальное прошлое. По его словам, она также была пьяна, когда решила стать его женой.

Койке стала уже четвертой женой Кейджа. В 1995 году он сделал предложение актрисе Патрисии Аркетт, с которой потом прожил шесть лет. Второй его женой стала дочь Элвиса Пресли Лиза Мария, однако они расстались через 109 дней после свадьбы. Затем в течение 12 лет он был женат на актрисе Элис Ким, с которой развелся в 2016 году. У пары есть сын Кал-Эл.