Аккумулятор от iPhone взорвался в руках школьника

2 апреля, 2019, 16:25

Житель Австралии серьезно пострадал в результате взрыва аккумулятора от iPhone 6

Об этом сообщает Yahoo News.

Инцидент произошел в ночь на 31 марта в австралийском городе Брисбен. "Я хотел посмотреть, что там внутри. Как только я открыл аккумулятор, он тут же взорвался. Произошел мощный взрыв, затем появились огромные языки пламени", - рассказывает Джей Уотсон. Взрыв обжег ему волосы, а на грудь вылилась едкая аккумуляторная кислота.

Мать пострадавшего, Кари Лешбрук, услышала крики сына и немедленно позвонила в скорую помощь. 15-летнего пациента доставили в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Врачи сделали вывод, что Уотсону повезло, поскольку, если бы кислота попала в глаза, он бы ослеп. В результате происшествия на груди парня остались глубокие шрамы. "Наверное, мне стоило сначала погуглить", - прокомментировал ситуацию школьник.