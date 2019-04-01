Зозуля ярко отличился в Испании

1 апреля, 2019, 09:13

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля забил мяч в матче испанской Сегунды в воротах "Тенерифе"

Об этом сообщает 24tv.ua .

Украинец Роман Зозуля сравнял счет на 28-й минуте матча. Футболист в эффектном прыжке переправил мяч в сетку ударом головой.

Поединок завершился ничьей 2: 2.

Сейчас в турнирной таблице "Альбасете" занимает 3 строчку, а "Тенерифе" - пятнадцатый.

В этом сезоне Зозуля сыграл за свой клуб в 22 матчах. В его активе 7 голов и 2 результативные передачи.