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Зозуля ярко отличился в Испании


фото: Football Motion
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля забил мяч в матче испанской Сегунды в воротах "Тенерифе"

Об этом сообщает 24tv.ua .

Украинец Роман Зозуля сравнял счет на 28-й минуте матча. Футболист в эффектном прыжке переправил мяч в сетку ударом головой.

Поединок завершился ничьей 2: 2.

Сейчас в турнирной таблице "Альбасете" занимает 3 строчку, а "Тенерифе" - пятнадцатый.

В этом сезоне Зозуля сыграл за свой клуб в 22 матчах. В его активе 7 голов и 2 результативные передачи.

  • Во время матча чемпионата Испании фаны "Луго" скандировали в адрес украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули пожелания смерти.
  • Украинский футболист Роман Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете" в чемпионате Испании.
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