Зозуля ярко отличился в Испании
1 апреля, 2019, 09:13
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля забил мяч в матче испанской Сегунды в воротах "Тенерифе"
Об этом сообщает 24tv.ua .
Украинец Роман Зозуля сравнял счет на 28-й минуте матча. Футболист в эффектном прыжке переправил мяч в сетку ударом головой.
Поединок завершился ничьей 2: 2.
Сейчас в турнирной таблице "Альбасете" занимает 3 строчку, а "Тенерифе" - пятнадцатый.
В этом сезоне Зозуля сыграл за свой клуб в 22 матчах. В его активе 7 голов и 2 результативные передачи.
- Во время матча чемпионата Испании фаны "Луго" скандировали в адрес украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули пожелания смерти.
- Украинский футболист Роман Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете" в чемпионате Испании.
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