Зозулей интересуются клубы испанского топ-дивизиона

1 апреля, 2019, 15:30

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля заинтересовал клубы высшего испанского дивизиона

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Журналист El Digital de Albacete Уго Пинья прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

"Альбасете" не спешит вести переговоры с Романом Зозуле, ведь сейчас только апрель. Это правда, что им интересуется не только "Хетафе", но и другие клубы Ла Лиги. Пока можно говорить лишь об интересе, какой-то конкретики нет ", - сказал журналист.

Контракт Романа Зозули с "Альбасете" действует до конца нынешнего сезона.