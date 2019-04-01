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Зозулей интересуются клубы испанского топ-дивизиона


фото: Depo.ua
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля заинтересовал клубы высшего испанского дивизиона

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Журналист El Digital de Albacete Уго Пинья прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

"Альбасете" не спешит вести переговоры с Романом Зозуле, ведь сейчас только апрель. Это правда, что им интересуется не только "Хетафе", но и другие клубы Ла Лиги. Пока можно говорить лишь об интересе, какой-то конкретики нет ", - сказал журналист.

Контракт Романа Зозули с "Альбасете" действует до конца нынешнего сезона.

  • Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля забил мяч в матче испанской Сегунды в воротах "Тенерифе".
  • Во время матча чемпионата Испании фаны "Луго" скандировали в адрес украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули пожелания смерти.
  • Украинский футболист Роман Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете" в чемпионате Испании.

 

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