Избиратели "по приколу" уже иссякли, - спикер штаба Порошенко о втором туре
Об этом заявил в комментарии журналистам представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Укринформ .
"Конечно, я не думаю, что его (Зеленского - ред.) результат будет ниже во втором туре, конечно, он подберет определенное количество голосов. Но резерв для отбора голосов на сегодня больше в Порошенко, чем у Зеленского", - сказал Медведев.
Он отметил, что избирателей, принявших участие в первом туре голосования, условно можно разделить на две категории - тех, которые проголосовали "по приколу", и проголосовавших "не по приколу".
"Те, которые хотели проголосовать" по приколу ", все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто" не по приколу ", и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского", - заявил пресс-секретарь.
По словам Медведева, он исходит из того, что недовольные избиратели в первом туре имели выбор голосовать за Зеленского или других оппозиционных кандидатов. Он спрогнозировал, что для этих избирателей существует "какой-то предел, какие-то критерии, какие-то индикаторы", которые привели их к выводу, что голосовать за Зеленского "несерьезно".
"Очевидно, что при их критицизме к власти какие-то другие критерии того, каким должен быть кандидат в президенты. И хотя, наверное, им не нравится Порошенко, но, я думаю, что он таким критериям кандидата в президенты может соответствовать больше, чем Зеленский ", - резюмировал Медведев.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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