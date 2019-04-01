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Из-за блэкаута в Венесуэле существенно сократили рабочий день


фото: REUTERS
1 апреля в Венесуэле будет сокращенным рабочим днем, а также продолжится отмена занятий в учебных заведениях из-за нехватки электроэнергии в стране

Об этом сообщает Интерфакс.

"Для обеспечения последовательности в предоставлении электроэнергии правительство приняло решение сохранить прекращение работы школ и установить рабочий день в государственных и частных учреждениях до 14:00", -  заявил министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Накануне, 30 марта без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением.

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