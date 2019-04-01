Явка на зарубежных участках оказалась на 27% меньше, чем на предыдущих выборах, - Климкин
Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеют, что сказать, и те, кто не имеют. Но меня беспокоит вот что. В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, а в первом туре этого года - чуть более 53 тыс. Какая горькая получается арифметика", - написал Климкин.
Министр также выразил уважение гражданам, которые приняли участие в выборах.
"Всем, кто пришел - безусловный респект. Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев. Мы - часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией", - добавил Климкин.
По данным Центризбиркома явка в Украине без учета заграничных избирательных округов составила 63,53%.
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