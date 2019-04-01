Выборы 2019: в Антарктиде голосовали за Порошенко, - ОПОРА
Соответствующее фото результатам голосований в Антарктиде опубликовала гражданская сеть "Опора" в Twitter.
В голосовании на станции "Академик Вернадский", приняли участие 34 гражданина - 11 участников двадцать третьей украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции. Таким образом явка избирателей составила 100%.
Кроме того, голосование в отдаленной избирательном участке началось 31 марта 2019, в 8:00 по местному, аргентинским, времени (в 14:00 по киевскому времени) и закончилось в час.
Сообщается, что в 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральной избирательной комиссии. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и их передали в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019
Избиратели проголосовали всего за действующего президента Украины. В частности, Юрий Бойко получил 1 голос, Анатолий Гриценко - 3, Владимир Зеленский - 5, Петр Порошенко - 19, Руслан Кошулинский - 2, Александр Мороз - 1, Валентин Наливайченко - 1, Игорь Смешко - 1, Игорь Шевченко - 1, Ольга Богомолец - 1.
уточнении данные pic.twitter.com/1gVACEurWz- Civil Network OPORA (@opora) March 31, 2019
- Отметим, станция "Академик Вернадский" в Антарктиде есть самые отдаленные участка для голосования на выборах президента Украины.
- Экспедиторы голосуют на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут избирать президента, парламент (по спискам партий), впрочем, не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.
- Напомним, ранее сообщалось, что на антарктической станции "Академик Вернадский", за 15 тыс. км от Киева, на президентских выборах 31 марта голосовать не бюллетенями, а скан-копиями .
- Голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 08:00 по местному, аргентинским, времени (14.00 мск) и закончилось через час ..
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