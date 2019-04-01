//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Выборы 2019: в Антарктиде голосовали за Порошенко, - ОПОРА

31 марта на избирательном участке в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" больше проголосовало за президента Петра Порошенко

Соответствующее фото результатам голосований в Антарктиде опубликовала гражданская сеть "Опора" в Twitter.

В голосовании на станции "Академик Вернадский", приняли участие 34 гражданина - 11 участников двадцать третьей украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции. Таким образом явка избирателей составила 100%.

Кроме того, голосование в отдаленной избирательном участке началось 31 марта 2019, в 8:00 по местному, аргентинским, времени (в 14:00 по киевскому времени) и закончилось в час.

Сообщается, что в 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральной избирательной комиссии. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и их передали в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019

Избиратели проголосовали всего за действующего президента Украины. В частности, Юрий Бойко получил 1 голос, Анатолий Гриценко - 3, Владимир Зеленский - 5, Петр Порошенко - 19, Руслан Кошулинский - 2, Александр Мороз - 1, Валентин Наливайченко - 1, Игорь Смешко - 1, Игорь Шевченко - 1, Ольга Богомолец - 1.

  • Отметим, станция "Академик Вернадский" в Антарктиде есть самые отдаленные участка для голосования на выборах президента Украины.
  • Экспедиторы голосуют на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут избирать президента, парламент (по спискам партий), впрочем, не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.
  • Напомним, ранее сообщалось, что на антарктической станции "Академик Вернадский", за 15 тыс. км от Киева, на президентских выборах 31 марта голосовать не бюллетенями, а скан-копиями .
  • Голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 08:00 по местному, аргентинским, времени (14.00 мск) и закончилось через час ..
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 апреля, 2019 понедельник

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

1 апреля, 2019 понедельник

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать