Выборы 2019: в Антарктиде голосовали за Порошенко, - ОПОРА

1 апреля, 2019, 08:27

31 марта на избирательном участке в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" больше проголосовало за президента Петра Порошенко

Соответствующее фото результатам голосований в Антарктиде опубликовала гражданская сеть "Опора" в Twitter.

В голосовании на станции "Академик Вернадский", приняли участие 34 гражданина - 11 участников двадцать третьей украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции. Таким образом явка избирателей составила 100%.

Кроме того, голосование в отдаленной избирательном участке началось 31 марта 2019, в 8:00 по местному, аргентинским, времени (в 14:00 по киевскому времени) и закончилось в час.

Сообщается, что в 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральной избирательной комиссии. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и их передали в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019

Избиратели проголосовали всего за действующего президента Украины. В частности, Юрий Бойко получил 1 голос, Анатолий Гриценко - 3, Владимир Зеленский - 5, Петр Порошенко - 19, Руслан Кошулинский - 2, Александр Мороз - 1, Валентин Наливайченко - 1, Игорь Смешко - 1, Игорь Шевченко - 1, Ольга Богомолец - 1.

уточнении данные pic.twitter.com/1gVACEurWz - Civil Network OPORA (@opora) March 31, 2019