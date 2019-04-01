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Второй тур выборов будет более жестким, чем первый, - Аваков


фото: mvs.gov.ua
Второй тур выборов 2019 может быть более жестким, чем первый

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает lb.ua .

По его словам, второй тур будет более жестким из-за поляризации кандидатов.

"Учитывая поляризацию кандидатов, безусловно! Учитывая жесткие реплики, которым обменялись в адрес друг друга Порошенко и Зеленский, стоит ожидать витка политической риторики, которая обострится", - сказал он.

"И, тем не менее, мы обеспечим порядок и прозрачность на достойном уровне. Это важнейшая функция демократии - и мы в МВД ее обеспечим", - добавил Аваков.

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