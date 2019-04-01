Второй тур выборов будет более жестким, чем первый, - Аваков
1 апреля, 2019, 12:24
Второй тур выборов 2019 может быть более жестким, чем первый
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает lb.ua .
По его словам, второй тур будет более жестким из-за поляризации кандидатов.
"Учитывая поляризацию кандидатов, безусловно! Учитывая жесткие реплики, которым обменялись в адрес друг друга Порошенко и Зеленский, стоит ожидать витка политической риторики, которая обострится", - сказал он.
"И, тем не менее, мы обеспечим порядок и прозрачность на достойном уровне. Это важнейшая функция демократии - и мы в МВД ее обеспечим", - добавил Аваков.
- Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром президентских выборов.
- 31 марта Петр Порошенко назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского .
- После этого Зеленский попросил действующего президента уточнить, является ли он марионеткой бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского , которого подозревают в коррупционных схемах в оборонной промышленности.
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