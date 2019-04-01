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В Запорожье от взрыва гранаты погиб подросток, еще один ранен

В воскресенье, 31 марта, в Днепровском районе Запорожья прогремел взрыв, в результате которого погиб парень 2005 года рождения, а его товарищ 2006 года рождения получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие случилось около 16:35 по ул. Винницкой. Правоохранители выяснили, что двое ребят гуляли по улице Счастливая. Недалеко от многоэтажки они нашли гранату, которую старший парень через некоторое время, идя на ул. Винницкой, бросил на землю перед собой, из-за чего боеприпас взорвался.

Детей немедленно госпитализировали, однако жизнь старшего парня спасти не удалось. Его товарищу оказали медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Открыто производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

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