В Испании зверей оставили умирать в заброшенном зоопарке
Об этом сообщает The Independent.
Защитники животных обратили внимание, что городская власть не позаботилась о поиске нового места для обитателей зоопарка, который закрылся несколько месяцев назад после гибели некоторых животных и жалоб активистов.
Свежие фотографии, сделанные на территории парка, подтвердили их опасения. Согласно снимкам, в вольерах по-прежнему сидят медведь, тигр, четыре павиана, олень и другие звери.
По словам представителя международной некоммерческой организации "Проект крупных человекообразных обезьян" Педро Террадоса (Pedro Terrados), непонятно, кормят животных.
В зоопарке нет охраны, а в клетках никто не меняет воду. Ее употребление может привести к заражению инфекционными болезнями. "Зоопарк в состоянии хаотической запущенности, подавленные звери не получают ветеринарной помощи", - говорит Террадос.
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