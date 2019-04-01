В Испании зверей оставили умирать в заброшенном зоопарке

1 апреля, 2019, 13:10

В испанском городе Айямонте в вольерах заброшенного зоопарка остались животные, за которыми никто не ухаживает

Об этом сообщает The Independent.

Защитники животных обратили внимание, что городская власть не позаботилась о поиске нового места для обитателей зоопарка, который закрылся несколько месяцев назад после гибели некоторых животных и жалоб активистов.

Свежие фотографии, сделанные на территории парка, подтвердили их опасения. Согласно снимкам, в вольерах по-прежнему сидят медведь, тигр, четыре павиана, олень и другие звери.

По словам представителя международной некоммерческой организации "Проект крупных человекообразных обезьян" Педро Террадоса (Pedro Terrados), непонятно, кормят животных.

В зоопарке нет охраны, а в клетках никто не меняет воду. Ее употребление может привести к заражению инфекционными болезнями. "Зоопарк в состоянии хаотической запущенности, подавленные звери не получают ветеринарной помощи", - говорит Террадос.