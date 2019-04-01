В Йемене - столкновения между правительственными войсками и повстанцами, десятки погибших

"По меньшей мере 13 военных и десятки повстанцев хуситов были убиты в столкновениях на юге Йемена в провинции Эд-Дали", - говорится в сообщении.

Боевые действия начались после того, как повстанцы захватили контроль над несколькими объектами на севере провинции Эд-Дали, примерно в 245 км к югу от контролируемой хуситами столицы Йемена Саны.

По результатам боев правительственные войска отвоевали указанные объекты у повстанцев, нанеся большие потери боевикам.

В течение войны повстанцы взяли под контроль большую часть севере Йемена, включая столицу Сану.

Как известно, война в Йемене между проиранскими хуситами и официальной властью, которую поддерживает Запад и суннитская коалиция во главе с Саудовской Аравией, продолжается с 2015 года и уже унесла более 10 тысяч жизней.