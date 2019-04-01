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В Украине начинается весенний призыв на срочную службу

В Украине начинается призыв граждан на срочную военную службу

Согласно указу президента Украины №22 / 2019 от 30 января 2019 года, призыв продлится до июня включительно.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Согласно распоряжению правительства, в апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы отправят 18 тыс. 752 человек.

В частности, из них в Вооруженные силы - 9 тыс. человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Государственную пограничную службу - 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины - 5 тыс. 152 человек.
 

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