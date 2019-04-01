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В столице Венесуэлы неизвестные расстреляли противников Мадуро

Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по участникам акции протеста против правительства Николаса Мадуро

В результате стрельбы пострадали как минимум два человека, передает El Nacional.

Раненые были госпитализированы.

Издание отмечает, что стрелять могли представители проправительственных группировок колективос.

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