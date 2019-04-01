В столице Венесуэлы неизвестные расстреляли противников Мадуро
1 апреля, 2019, 12:18
Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по участникам акции протеста против правительства Николаса Мадуро
В результате стрельбы пострадали как минимум два человека, передает El Nacional.
Раненые были госпитализированы.
Издание отмечает, что стрелять могли представители проправительственных группировок колективос.
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