В США сбой в программе привел к массовым задержкам рейсов крупных авиакомпаний

1 апреля, 2019, 18:20

В понедельник, 1 апреля, в авиасообщении в США произошел сбой, который привел к массовым задержкам рейсов

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что нарушение авиасообщения было вызвано ошибкой в программе Aerodata.

О сбоях в работе сообщили авиакомпании United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines и Delta Air Lines.

По данным FAA, баг в компьютерной программе уже исправлен. В администрации призвали пассажиров обращаться к авиалиниям для получения информации о рейсах.