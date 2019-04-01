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В США сбой в программе привел к массовым задержкам рейсов крупных авиакомпаний

В понедельник, 1 апреля, в авиасообщении в США произошел сбой, который привел к массовым задержкам рейсов

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что нарушение авиасообщения было вызвано ошибкой в программе Aerodata.

О сбоях в работе сообщили авиакомпании United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines и Delta Air Lines.

По данным FAA, баг в компьютерной программе уже исправлен. В администрации призвали пассажиров обращаться к авиалиниям для получения информации о рейсах.

 

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