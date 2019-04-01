В США самолет столкнулся со стаей гусей, после чего вернулся в аэропорт
1 апреля, 2019, 13:00
В Соединенных Штатах Америки самолет, совершавший рейс Бостон-Нью-Йорк, столкнулся со стаей птиц, в результате чего был вынужден вернуться в аэропорт
Пилот самолета отметил, что птицами оказалась стая гусей, передает Associated Press .
Воздушное судно Embraer E190 с 99 пассажирами и четырьмя членами экипажа вернулся в аэропорт через 11 минут после взлета. Самолет был проверен техническим персоналом, а пассажиры вылетели в Нью-Йорк запасным рейсом.
Ранее стало известно, что в США возле города Юма, расположенном в штате Аризона, разбился вертолет морских пехотинцев. В результате трагедии погибли двое американских военнослужащих.
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