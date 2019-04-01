В США потерпел крушение вертолет морских пехотинцев, двое погибших

1 апреля, 2019, 11:50

В Соединенных Штатах Америки около города Юма, расположенного в штате Аризона, разбился вертолет морских пехотинцев

В результате аварии погибли двое пилотов, передает CNN .

Как отмечает издание, морпехи выполняли тренировочный полет на вертолете AH-1Z Viper, когда около 20:45 по местному времени их воздушное судно разбилось.

В Корпусе морской пехоты США заявили, что причина аварии выясняется. Имена погибших станут известны через 24 часа после оповещения ближайших родственников морских пехотинцев о трагедии.