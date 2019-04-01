В США потерпел крушение вертолет морских пехотинцев, двое погибших
1 апреля, 2019, 11:50
В Соединенных Штатах Америки около города Юма, расположенного в штате Аризона, разбился вертолет морских пехотинцев
В результате аварии погибли двое пилотов, передает CNN .
Как отмечает издание, морпехи выполняли тренировочный полет на вертолете AH-1Z Viper, когда около 20:45 по местному времени их воздушное судно разбилось.
В Корпусе морской пехоты США заявили, что причина аварии выясняется. Имена погибших станут известны через 24 часа после оповещения ближайших родственников морских пехотинцев о трагедии.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-