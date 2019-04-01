В списках избирателей Гиви и Моторола. В КИУ объяснили "воскрешение"
1 апреля, 2019, 17:44
Погибшие главари боевиков были в списках избирателей, так как представителям Государственного реестра не удается получить официальную информацию об их смерти
Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, передает Укринформ.
"Специфика Государственного реестра в том, что действительно в списках избирателей присутствуют покойные "Гиви", "Моторола" и Янукович-младший. Государственный реестр избирателей не может получить официальную информацию о смерти этих лиц. Поэтому они формально присутствуют. Формально присутствуют и люди, которые умерли за несколько дней до голосования, - это жизнь и так случается. Поэтому избиратели могли выявлять "мертвых душ", - отметил Кошель.
В то же время он подчеркнул, что речь идет "не о системе, а о небольших масштабах".
- Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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