В РФ украинским морякам провели первые психиатрические экспертизы
1 апреля, 2019, 18:18
Командира группы украинских кораблей Дениса Гриценко и его адвокатов ознакомили с постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и "Никополь"
Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.
Кроме того, Гриценко рассказал, что 26 марта его, а также военнопленных Драча, Зинченко и Власюка вывозили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Адвокатов к присутствию на этой экспертизе не допустили.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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