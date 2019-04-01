В РФ украинским морякам провели первые психиатрические экспертизы

1 апреля, 2019, 18:18

Командира группы украинских кораблей Дениса Гриценко и его адвокатов ознакомили с постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и "Никополь"

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

Кроме того, Гриценко рассказал, что 26 марта его, а также военнопленных Драча, Зинченко и Власюка вывозили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Адвокатов к присутствию на этой экспертизе не допустили.