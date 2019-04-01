В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере и "магические" статуэтки

1 апреля, 2019, 17:14

Католические священники в северной Польше сожгли книги, которые они считают кощунственными, в том числе книги из серии о мальчике-волшебнике Гарри Поттере

Об этом сообщает Европейская правда.

Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала фотографии сожжения на своей странице в Facebook.

Священники жгли книги в городе Кошалин в воскресенье. На фото также видно, что в огонь попали статуэтка слона и маска африканского племени.

В своем сообщении группа оправдывает свои действия библейскими цитатами, которые осуждают магию. Группа распространяет христианские сообщения через SMS.

Книги о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг считаются самыми популярными художественными произведениями в истории - во всем мире было продано более 500 млн экземпляров.