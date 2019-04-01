В Перу сгорел пассажирский автобус: не менее 20 погибших

1 апреля, 2019, 12:36

По меньшей мере 20 человек погибших 31 марта в результате пожара в автобусе на северной окраине столицы Перу Лимы

Об этом сообщает Associated Press .

Возгорание началось, когда транспортное средство стоял на неофициальной остановке, где бедные жители ловят автобусы, чтобы платить по более низким тарифам, чем на официальных остановках.

Большинство погибших была на втором этаже сгоревшего автобуса, который принадлежал компании Sajy Bus. В нем не было огнетушителей.

По предварительной информации, автобус ехал в северную часть страны.

Reuters пишет, что загорелся двигатель в задней части.

Мэр Лимы Хорхе Муньос сказал, что остановку, на которой началось возгорание, местные власти закрыли всего несколько недель назад, потому что она находится рядом с нелегальным магазином, в котором продается топливо.

"Похоже, что на втором этаже автобуса, где было найдено большинство жертв перевозили топливо. Это очень серьезный вопрос", - заявил мэр города.