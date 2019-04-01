В Одессе "титушки" и бизнесмен, находящийся в розыске, напали на офис облавтодора

1 апреля, 2019, 17:05

В Одессе спецподразделение полиции задержал группу вооруженных людей, которые напали на офис областной службы автодорог

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"В Службу автодорог ворвалась "титушня" во главе с предпринимателем, который когда-то был то ли подрядчиком, то ли заказчиком. Короче, когдато активно пилил бюджет и не успел допилить, поскольку был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов. Однако, как оказалось, вопросы недопила остались", - написал советник.

По словам Форостяка, они ворвались в государственное административное здание, где пытались "поставить актуальные", по мнению предпринимателя, вопросы и продемонстрировать решительность своих претензий.

"Наряды спецназовцев задержали нападавших и доставили их в Хмельницкое отделение полиции - они уже спокойно и под надежной охраной без других приключений будут праздновать свое 1 апреля - день дурака или как там в народе", - отметил советник начальника ГУ ЧП.

Местное издание "Думская" сообщает, что полицейские задержали в облавтодоре владельца и директора строительной компании "Дорлидер" Араика Амирханяна и восьмерых нанятых им "титушек". У них изъяли ножи и травматические пистолеты.

Амирханян находится в розыске с 23 марта 2017 года. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 ст. 125 УК Украины - "умышленное причинение легких телесных повреждений": в 2015 году предприниматель напал на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева.

Отмечается, что фирма и ее владелец фигурируют в уголовных процессах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. От облавтодора Амирханян добивался получения каких-то подрядов, а когда ему отказали, решил воздействовать силой.