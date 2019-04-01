В Одессе преждевременно отключили отопление
1 апреля, 2019, 11:37
1 апреля, в понедельник, в Одессе закончили отопительный сезон
Об этом заявили в пресс-службе мэрии, сообщает местное издание " огороде ".
Отмечается, что соответствующее решение приняли с учетом строительных норм и правил.
Сейчас коммунальщики начнут плановый ремонт теплотрасс и систем центрального отопления.
Напомним, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.
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