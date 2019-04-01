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В Одессе преждевременно отключили отопление


фото: mr-build
1 апреля, в понедельник, в Одессе закончили отопительный сезон

Об этом заявили в пресс-службе мэрии, сообщает местное издание " огороде ".

Отмечается, что соответствующее решение приняли с учетом строительных норм и правил.

Сейчас коммунальщики начнут плановый ремонт теплотрасс и систем центрального отопления.

Напомним, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.

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