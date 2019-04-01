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В Непале шторм унес жизни 27 человек, более 600 пострадали

В результате мощного весеннего шторма на юге Непала погибли по меньшей мере 27 человек

Как сообщает AFP со ссылкой на МВД страны, пострадали свыше 600 человек.

Шторм также разрушил дома, вырывал деревья и повалил столбы электропередач.

Пострадавшие госпитализированы в больницы, они переполнены.

Власти Непала отметили, что такое количество жертв в результате весеннего шторма являются редкостью.

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