В НАТО заявили, что не будут комментировать выборы в Украине до второго тура

1 апреля, 2019, 16:57

Комментировать выборы в Украине будет возможно после их завершения, то есть после результатов второго тура

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Что касается выборов в Украине - выборы продолжаются. Сегодня рано комментировать итоги выборов, потому что впереди - второй тур. В НАТО, и в странах-членах, выборы проходят постоянно. Важно, чтобы они были свободными и справедливыми. Поэтому, стоит сейчас дождаться второго тура выборов в Украине перед тем, как делать выводы", - сказал руководитель НАТО.