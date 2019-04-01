В НАТО заявили, что не будут комментировать выборы в Украине до второго тура
1 апреля, 2019, 16:57
Комментировать выборы в Украине будет возможно после их завершения, то есть после результатов второго тура
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.
"Что касается выборов в Украине - выборы продолжаются. Сегодня рано комментировать итоги выборов, потому что впереди - второй тур. В НАТО, и в странах-членах, выборы проходят постоянно. Важно, чтобы они были свободными и справедливыми. Поэтому, стоит сейчас дождаться второго тура выборов в Украине перед тем, как делать выводы", - сказал руководитель НАТО.
- Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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