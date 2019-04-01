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В НАТО заявили, что не будут комментировать выборы в Украине до второго тура

Комментировать выборы в Украине будет возможно после их завершения, то есть после результатов второго тура

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Что касается выборов в Украине - выборы продолжаются. Сегодня рано комментировать итоги выборов, потому что впереди - второй тур. В НАТО, и в странах-членах, выборы проходят постоянно. Важно, чтобы они были свободными и справедливыми. Поэтому, стоит сейчас дождаться второго тура выборов в Украине перед тем, как делать выводы", - сказал руководитель НАТО.

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