В NASA показали лучшие варианты 3D-печатных домов для колонизаторов Марса

1 апреля, 2019, 16:53

NASA подвела итоги четвертого этапа конкурса 3D-Printed Habitat Challenge, участники которого должны разработать жизнеспособные модели 3D-печатных домов, в которых в будущем смогут жить колонисты на Марсе

Об этом говорится на сайте космического агентства.

В ходе четвертого этапа конкурса участникам нужно было создать полностью продуманные виртуальные конструкции, в которых учитывалась бы внутренняя планировка зданий. При этом компании должны были доказать жизнеспособность проектов, учитывая возможности 3D-печати.

Первое место заняла компания SEArch + / Apis Cor из Нью-Йорка. Ее проект выглядит как комплекс из винтовых башен с большим количеством окон, в которые проникает солнечный свет. Команда получила $34 тыс. на доработку концепции и печать макета здания.

Второе место и $33,4 тыс. получила Team Zoperhous из Арканзаса. Инженеры предложили метод печати своих домов автономным марсоходом, который прибудет на Красную планету раньше людей и создаст для них дома. Проект представляет собой комплекс из нескольких жилых модулей, объединенных единой системой коридоров.

На третьем месте с призом в $32,6 находится команда Mars Incubator из Коннектикута. Исследователи создали развернутый модуль с жилыми зонами и теплицей для выращивания растений.

Последний этап конкурса состоится 14 мая - на нем команды представят мелкомасштабные 3D-печатные макеты своих сооружений.