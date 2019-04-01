//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В лесном пожаре в Китае погибли не менее 30 человек

В горах провинции Сычуань (Китай) произошел масштабный пожар, при тушении которого погибли не менее 27 пожарных и трех местных жителей

Об этом сообщает издание SCMP.

Также из-за пожаров пропали без вести около 30 человек. В ликвидации огня принимают участие около 700 человек.

Кроме того, еще с одним большим лесным пожаром борются в китайской провинции Шаньси. Пожар тушат 13 вертолетов и самолетов. Из опасных районов эвакуированы более 9 тысяч местных жителей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать