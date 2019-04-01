В лесном пожаре в Китае погибли не менее 30 человек

1 апреля, 2019, 17:06

В горах провинции Сычуань (Китай) произошел масштабный пожар, при тушении которого погибли не менее 27 пожарных и трех местных жителей

Об этом сообщает издание SCMP.

Также из-за пожаров пропали без вести около 30 человек. В ликвидации огня принимают участие около 700 человек.

#LATEST : 27 firefighters and 3 locals have been confirmed died while battling a forest fire in southwest China's Sichuan Province , authorities said Monday pic.twitter.com/ufjPdzUWjB - People's Daily, China (@PDChina) 1 апреля 2019 г.

Кроме того, еще с одним большим лесным пожаром борются в китайской провинции Шаньси. Пожар тушат 13 вертолетов и самолетов. Из опасных районов эвакуированы более 9 тысяч местных жителей.