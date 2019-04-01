В лесном пожаре в Китае погибли не менее 30 человек
1 апреля, 2019, 17:06
В горах провинции Сычуань (Китай) произошел масштабный пожар, при тушении которого погибли не менее 27 пожарных и трех местных жителей
Об этом сообщает издание SCMP.
Также из-за пожаров пропали без вести около 30 человек. В ликвидации огня принимают участие около 700 человек.
#LATEST : 27 firefighters and 3 locals have been confirmed died while battling a forest fire in southwest China's Sichuan Province , authorities said Monday pic.twitter.com/ufjPdzUWjB- People's Daily, China (@PDChina) 1 апреля 2019 г.
Кроме того, еще с одним большим лесным пожаром борются в китайской провинции Шаньси. Пожар тушат 13 вертолетов и самолетов. Из опасных районов эвакуированы более 9 тысяч местных жителей.
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