//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве сообщили о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане


фото: glassteam
В центре Киева сообщили о заминировании ТРЦ Глобус, находящегося на Майдане Независимости

Как удалось узнать Вартовым. Еспресо , в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ.

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Проводится эвакуация посетителей и работников ТРЦ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

1 апреля, 2019 понедельник

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать