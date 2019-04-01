В Киеве сообщили о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане
1 апреля, 2019, 12:18
В центре Киева сообщили о заминировании ТРЦ Глобус, находящегося на Майдане Независимости
Как удалось узнать Вартовым. Еспресо , в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ.
На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Проводится эвакуация посетителей и работников ТРЦ.
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