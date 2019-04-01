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В Киеве разрешенную скорость движения на части улиц увеличили до 80 км в час. Перечень

С 1 апреля в столице вступило в силу решение Киевского городского совета по участкам дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября

Соответствующее решение было принято в октябре 2018 года, передает РБК-Украина .

В частности увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта)

  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г.. Киев)

  • просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Северного моста)

  • просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади)

  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

  • Надднепрянское шоссе;

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);

  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

  • ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

  • просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

В то же время на зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч.

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