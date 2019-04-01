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В Киеве Mercedes протаранил отбойник, пострадали женщина и ребенок

Около 4 часов утра на Столичном шоссе Киева водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны Конча-Заспы, не справился с управлением и протаранил отбойник

Об этом сообщают Вартови. Еспрессо .

В результате столкновения металлическая лента отбойника прошла насквозь через салон автомобиля. Тяжелые травмы получила женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении. Ее с травматической ампутацией нижней конечности госпитализировали врачи "скорой".

Также был госпитализирован ребенок, сидевший рядом. Водитель серьезных травм не получил, от госпитализации он отказался.

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