В Киеве Mercedes протаранил отбойник, пострадали женщина и ребенок
1 апреля, 2019, 07:32
Около 4 часов утра на Столичном шоссе Киева водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны Конча-Заспы, не справился с управлением и протаранил отбойник
Об этом сообщают Вартови. Еспрессо .
В результате столкновения металлическая лента отбойника прошла насквозь через салон автомобиля. Тяжелые травмы получила женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении. Ее с травматической ампутацией нижней конечности госпитализировали врачи "скорой".
Также был госпитализирован ребенок, сидевший рядом. Водитель серьезных травм не получил, от госпитализации он отказался.
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