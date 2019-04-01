В Канаде сняли фильм на языке, на котором говорят 20 человек в мире

1 апреля, 2019, 10:42

Картина, действие которой разворачивается в XIX веке на острове Хайда-Гуай, основанная на мифе народа хайда о человеке, который пережил аварию на корабле. После этого он настолько ослаб, что им овладели сверхъестественные существа

Об этом пишет The Guardian.

Канадский режиссер Гваи Еденшоу снял фильм на редком языке народа хайда, проживающим в провинции Британской Колумбии и на архипелаге Александра в штате Аляска. Картину под названием SGaawaay K'uuna, которая переводится как "Острие ножа", впервые покажут в апреле в Великобритании.

Лента будет сопровождаться английскими субтитрами. В съемках приняли участие более 70 местных жителей носители языка хайда играли второстепенные роли, а другие создавали костюмы и делали реквизит.

Язык хайда считается изолятом - то есть таким, которая не входит ни в одну языковую семью. Фильм Еденшоу снят на двух диалектах хайда, северном и южном. Чтобы сыграть в картине, актерам пришлось заучивать слова исчезающей языка.

По словам режиссера, фильм важен для сохранения хайда. "Я знаю, что если ситуация с нашим языком зашла так далеко, то по статистике она должна вскоре исчезнуть. Но мы не готовы это принять", - сказал Еденшоу в комментарии The Guardian.

Режиссер добавил, что в XIX веке численность хайда резко сократилась из-за вируса оспы и другие заболевания. ЮНЕСКО объявила 2019 и годом языков коренных народов для "сохранения, поддержки и продвижения их по всему миру".