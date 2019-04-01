В Канаде сняли фильм на языке, на котором говорят 20 человек в мире
Об этом пишет The Guardian.
Канадский режиссер Гваи Еденшоу снял фильм на редком языке народа хайда, проживающим в провинции Британской Колумбии и на архипелаге Александра в штате Аляска. Картину под названием SGaawaay K'uuna, которая переводится как "Острие ножа", впервые покажут в апреле в Великобритании.
Лента будет сопровождаться английскими субтитрами. В съемках приняли участие более 70 местных жителей носители языка хайда играли второстепенные роли, а другие создавали костюмы и делали реквизит.
Язык хайда считается изолятом - то есть таким, которая не входит ни в одну языковую семью. Фильм Еденшоу снят на двух диалектах хайда, северном и южном. Чтобы сыграть в картине, актерам пришлось заучивать слова исчезающей языка.
По словам режиссера, фильм важен для сохранения хайда. "Я знаю, что если ситуация с нашим языком зашла так далеко, то по статистике она должна вскоре исчезнуть. Но мы не готовы это принять", - сказал Еденшоу в комментарии The Guardian.
Режиссер добавил, что в XIX веке численность хайда резко сократилась из-за вируса оспы и другие заболевания. ЮНЕСКО объявила 2019 и годом языков коренных народов для "сохранения, поддержки и продвижения их по всему миру".
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