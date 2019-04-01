В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты

1 апреля, 2019, 11:28

С 1 апреля в Грузии запрещены производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины

Об этом сообщает издание Грузия Online .

За нарушение запрета предпринимателям грозит штраф в размере 500 лари (5088 грн) и конфискация товара. В случае повторного нарушения сумма санкций будет удвоена.

Контроль за производителями пакетов будет осуществлять департамент надзора за охраной окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а за импортерами - таможенная служба Министерство финансов. Местных реализаторов проверять органы местных самоуправлений.

Напомним, Европарламент одобрил законопроект, запрещающий одноразовую пластиковую посуду с 2021 года.