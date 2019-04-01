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В ЕС надеются на честный второй тур украинских выборов

Европейский Союз надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным

Об этом говорится в заявлении ЕС.

"Европейский Союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа, и избегая ненадлежащего напряжения", - говорится в заявлении.

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