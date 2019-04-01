В ЕС надеются на честный второй тур украинских выборов
1 апреля, 2019, 20:53
Европейский Союз надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным
Об этом говорится в заявлении ЕС.
"Европейский Союз надеется на свободный, честный и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, который состоится в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все стороны придерживались демократических принципов, уважая волю украинского народа, и избегая ненадлежащего напряжения", - говорится в заявлении.
- Напомним, по данным подсчета ЦИК более 90,26% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 30,26%, действующий президент Петр Порошенко - 15,98%, Юлия Тимошенко - 13,36% голосов избирателей.
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