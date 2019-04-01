В ЦИК официально заявили, что будет второй тур президентских выборов
1 апреля, 2019, 11:17
1 апреля Центризбирком официально сообщил, что будет второй тур выборов
Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV
По ее словам, после получения 60% протоколов от участковых комиссий ни один из кандидатов не набрал более половины голосов.
"Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача, потому что временной промежуток между окончательным подведением итогов и предназначенным уже на 21 апреля вторым туром очень и очень короткий", - сказала Слипачук.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам подсчета 65,7% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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