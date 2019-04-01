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В ЦИК официально заявили, что будет второй тур президентских выборов


фото: REUTERS
1 апреля Центризбирком официально сообщил, что будет второй тур выборов

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV

По ее словам, после получения 60% протоколов от участковых комиссий ни один из кандидатов не набрал более половины голосов.

"Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача, потому что временной промежуток между окончательным подведением итогов и предназначенным уже на 21 апреля вторым туром очень и очень короткий", - сказала Слипачук.

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