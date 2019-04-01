В Чехии столкнулись трамвай и троллейбус, десятки пострадавших
Об этом сообщает издание Novinky.
Столкновение произошло на перекрестке улиц Масна и Кршенова
Точное количество пострадавших пока неизвестно. Предварительно, пожарные сообщили о пяти тяжелораненых и около 20 людях с повреждениями меньшей тяжести.
"Это массовый инцидент, медики сейчас распределяют пострадавших по уровню сложности их ранений", - сообщили в пожарной службе города Брно.
"Самые серьезные травмы - переломы", - сообщили представители скорой помощи.
Людям с незначительными повреждениями медики оказывают помощь на месте аварии.
По данным железнодорожной инспекции, трамвай был без пассажиров. На данный момент железнодорожная инспекция и полиция выясняют все обстоятельства произошедшего.
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