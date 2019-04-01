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В авиакатастрофе в Германии погибла одна из самых богатых россиянок

Спасатели достали тела трех жертв катастрофы самолета в Германии

Об этом сообщает AP.

В прокуратуре отметили, что вскрытие тел состоится во вторник. Представитель ведомства не знает, когда именно будут известны результаты экспертизы и уточнил, что вряд ли это произойдет в тот же день.

Ранее сообщалось, что на борту самолета Epic-LT, который разбился при заходе на посадку в аэропорту Egelsbach, находилась Наталья Филева. Также сообщается, что уточняется информация о пребывании в самолете ее отца. В то же время, представитель S7 опроверг гибель Владислава Филева. Он уточнил, что его не было на борту.

Наталья Филева была председателем совета директоров авиакомпании S7, ее состояние оценивалось более чем в $600 млн. По оценкам Forbes за 2018 год, она была на четвертом месте в списке самых богатых женщин России.

Отметим, по предварительным данным, в результате катастрофы самолета в Германии погиб ее муж Владислав Филев. Однако эта информация не подтвердилась. По данным российских СМИ, расследование будет проводиться международной комиссией.

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