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Утратил силу договор о дружбе Украины с РФ

1 апреля утратил силу договор о дружбе Украины с Россией

Об этом сообщает Еспресо.TV

Договор подписали 31 мая 1997 президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин.

Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.

  • Напомним, 6 сентября, СНБО Украины поддержала инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября Президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией ".
  • Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
  • Договор продолжили в 2008 году.
  • 9 сентября указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу .
  • Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.
  • 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона №0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
  • 6 декабря Верховная Рада приняла законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

 

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