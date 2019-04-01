Утратил силу договор о дружбе Украины с РФ
1 апреля, 2019, 09:53
1 апреля утратил силу договор о дружбе Украины с Россией
Об этом сообщает Еспресо.TV
Договор подписали 31 мая 1997 президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин.
Стороны обязались, в частности, уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждали незыблемость границ между ними.
- Напомним, 6 сентября, СНБО Украины поддержала инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября Президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года "О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией ".
- Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
- Договор продолжили в 2008 году.
- 9 сентября указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу .
- Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.
- 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона №0206 о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
- 6 декабря Верховная Рада приняла законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
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