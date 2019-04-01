Улицу в Киеве переименуют в честь Маккейна

1 апреля, 2019, 20:07

Об этом он сказал Синди Маккейн, которая прибыла в Киев в рамках наблюдательной миссии за проведением выборов президента, передает пресс-служба президента.

Важное внимание в ходе встречи также уделялось продолжающимся в Украине выборам президента Украины.

Дана высокая оценка тому, что первый тур президентских выборов прошел свободно и честно, а Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности.