Улицу в Киеве переименуют в честь Маккейна
1 апреля, 2019, 20:07
Президент Украины Петр Порошенко пообещал вдове сенатора Джона Маккейна назвать улицу в Киеве в его честь
Об этом он сказал Синди Маккейн, которая прибыла в Киев в рамках наблюдательной миссии за проведением выборов президента, передает пресс-служба президента.
Важное внимание в ходе встречи также уделялось продолжающимся в Украине выборам президента Украины.
Дана высокая оценка тому, что первый тур президентских выборов прошел свободно и честно, а Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности.
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