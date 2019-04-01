Украинский боксер выиграл бой в России

1 апреля, 2019, 10:52

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай в российском Владимире победил представителя Танзании Хайдари Мчаньо

Об этом сообщает "Трибуна" .

Соперник украинца отказался продолжать поединок после 8-го раунда.

Бой прошел в российском Владимире.

Для Арнольда Хегай это был 16 бой на профессиональном уровне, в 15 поединках он одержал победы, 10 раз выиграл нокаутом, однажды была зафиксирована ничья.