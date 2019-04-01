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Украинский боксер выиграл бой в России


фото: YouTube
Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай в российском Владимире победил представителя Танзании Хайдари Мчаньо

Об этом сообщает "Трибуна" .

Соперник украинца отказался продолжать поединок после 8-го раунда.

Бой прошел в российском Владимире.

Для Арнольда Хегай это был 16 бой на профессиональном уровне, в 15 поединках он одержал победы, 10 раз выиграл нокаутом, однажды была зафиксирована ничья.

  • 26 марта 2019 стало известно, что украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай проведет следующий поединок в российском Владимире .
  • 28 ноября 2017 Украинский боксер Арнольд Хегай жестко нокаутировал россиянина Валерия Третьякова в поединке, который состоялся в Москве.
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