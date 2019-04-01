Ученые нашли окаменелости рыб, которым примерно 66 млн лет
Об этом сообщает BBC.
Раскопки в Северной Дакоте обнаружили окаменелости рыб и деревьев, которые были разбросаны скалистыми фрагментами астероида. Отложения также свидетельствуют о том, что они были затоплены водой - это следствие колоссального морского прилива, вызванного столкновением.
Роберт ДеПалма из Канзасского университета и его коллеги говорят, что раскопки в месте под названием Танис дают удивительное представление о событиях, которые произошли, вероятно, всего через десятки минут или через пару часов после падения гигантского астероида на Землю.
Рыбу нашли с мусором, образовавшемся при столкновении с жабрами. Они вдыхали фрагменты, которые заполнили воду вокруг них. В янтарь также попали частицы, представляющие собой остатки древесной смолы. Можно даже разглядеть следы, оставленные этими крошечными стеклянными тектитами.
Геохимикам удалось датировать астероид - он упал 65,76 млн лет назад, что согласуется со сроками этого события, произведенными на основе данных, собранных на других объектах по всему миру.
Исследователи считают, что вода в этом регионе могла быть гораздо быстрее вытеснена сейсмической ударной волной, эквивалентной землетрясения с магнитудой 10 или 11, которая должна колебания вокруг Земли. Это вид всплеска, описываемый как Сейхо, который поднял все на своем пути и сбросил в коллекцию образцов, что позволило ученым обнаружить окаменелости.
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