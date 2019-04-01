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Системы ЦИК пытались атаковать из России и Киева во время первого тура выборов


фото: REUTERS
Правоохранители зафиксировали попытки атаки на сервер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в ходе первого тура выборов 2019

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает lb.ua .

Он рассказал, что 31 марта по состоянию на 19:00 специалисты по кибербезопасности зафиксировали несколько попыток сканирования уязвимости веб ЦИК, что свидетельствует о попытках взлома.

"Мы установили, с каких IP выходят эти попытки - они расположены и в России, и в Киеве. Что касается киевских IP, мы предполагаем, что это какие-то сломанные роутеры, и мы их, естественно, локализируем. Мы взаимодействуем с системными администраторами ЦИК для блокирования этих IP-адресов, занимаемся их идентификацией. Кроме того, мониторим внутренние сети ЦИК - проверяем любую активность ", - сказал Аваков.

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